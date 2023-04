Wielka Sobota, wigilia Zmartwychwstania Pańskiego

Wielka Sobota to dzień przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, czyli przed Wielkanocą w kalendarzu chrześcijańskim. Wielka Sobota jest dniem zadumy i refleksji, w którym w kościołach odbywają się nabożeństwa wielkanocne, w tym liturgia Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się zwykle po zachodzie słońca.

W Polsce i niektórych innych krajach zwyczajem jest też malowanie pisanek i przygotowywanie świątecznego stołu. Wielka Sobota jest jednym z najważniejszych dni w roku dla chrześcijan, ponieważ symbolizuje dzień, w którym Chrystus spoczął w grobie przed swoim zmartwychwstaniem w Niedzielę Wielkanocną.

Święcenie pokarmów to zwyczaj, który w Polsce i innych krajach katolickich praktykowany jest w Wielką Sobotę, czyli dzień przed Wielkanocą. Polega on na tym, że wierni przynoszą do kościoła kosze z różnymi produktami spożywczymi, takimi jak chleb, jajka, wędliny, sól, chrzan, ciasta i inne potrawy, aby zostały poświęcone przez księdza.