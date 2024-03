Wielka Sobota: Tradycja święconki - dziedzictwo wiary i kultury

Z dawnych czasów pochodzi zwyczaj, kiedy to zamożniejsi gospodarze, na terenach wiejskich przywozili do kościoła swoje pożywienie, aby je poświęcić. Jednakże, na przestrzeni lat, zwyczaj ten przerodził się w powszechną praktykę, zyskując na znaczeniu w całej Polsce. Obecnie, niezależnie od regionu, święconka odgrywa istotną rolę w przygotowaniach do Wielkanocy.

Wojciech Szymaniak

Podczas tej uroczystości, na stołach obok różnorodnych potraw, jak mięsa, ciasta czy jaja, umieszczany jest koszyk ze święconką. Ta symboliczna prezentacja składników pokazuje nie tylko bogactwo kulinarnych tradycji, ale także głębokie znaczenie religijne związane z Wielkanocą.

Tradycja dzielenia się poświęconym jajkiem, podczas śniadania wielkanocnego odzwierciedla ducha wspólnoty i solidarności. Podobnie, jak bożonarodzeniowy zwyczaj łamania opłatka, dzielenie się jajkiem, jest momentem, który integruje rodzinę w duchu wspólnego świętowania.