Niedziela Palmowa: Początek Wielkiego Tygodnia w kościele katolickim

Święto to, które może wypaść między 15 marca a 18 kwietnia , ma bogatą historię i głębokie znaczenie duchowe. Ewangeliczny opis wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy , przypomina nam o przyjęciu Go przez tłumy w radości i uniesieniu, a także zwiastuje zbliżającą się Mękę i Zmartwychwstanie .

W Polsce, zwyczaj zawieszania poświęconych palm w domach, jest pielęgnowany z pokolenia na pokolenie, przypominając zwycięstwo Chrystusa, i wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników.

Niedziela Palmowa, to jednak nie tylko radosne przyjęcie. To także zaproszenie do wnikliwej refleksji nad dramatem zbawienia, który prowadzi nas od radości wjazdu do cierpienia i ofiary Chrystusa na krzyżu.

Wszyscy jesteśmy wezwani, aby nie tylko oglądać ten dramat, lecz także uczestniczyć w nim, krok po kroku, od Wieczernika po Golgotę. To właśnie ten tydzień przygotowuje nas, na celebrację najważniejszego wydarzenia w historii chrześcijaństwa - Zmartwychwstania.

Niedziela Palmowa, staje się zatem bramą w misterium Paschalne, które wkrótce rozwinie się przed nami. Otwórzmy zatem nasze serca na głębokie doświadczenie zbawienia, gdy wkraczamy w Wielki Tydzień, aby razem przeżywać radość Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa