Weekend w Łodzi. Gdzie wybrać się na wiosenny spacer w mieście fabryk włókienniczych? Przedstawiamy najlepsze trasy

Najlepsze miejsce na weekendowy spacer w Łodzi. Tam poczujecie wiosnę w mieście

Gdzie udać się na spacer w Łodzi?

Amatorzy spacerów po Łodzi do wyboru mają wiele pięknych miejsc na terenie miasta. Spokojny marsz to także idealne rozwiązanie dla turystów, którzy w czasie weekendowego wypadu do Łodzi mają ochotę na chwilę wypoczynku. Przedstawiamy miejsca w Łodzi, które powinny znaleźć się na liście każdego miłośnika pieszych przechadzek.

Park Klepacza

Park Klepacza to obszar o powierzchni około 3 hektarów, który swój niewielki rozmiar nadrabia cudowną zielenią i znajdującymi się w nim zabytkami. Przejść jego alejkami powinni z pewnością turyści, którzy połączą w ten sposób odprężający spacer ze zwiedzaniem zabytkowych willi braci Richterów - Reinholda i Józefa. W pierwszym budynku mieści się obecnie siedziba rektoratu Politechniki Łódzkiej. W 1983 roku park wpisano do rejestru zabytków, a na jego terenie rośnie kilkadziesiąt drzew uznanych za pomniki przyrody. Chociaż miejsce to jest teraz własnością Politechniki Łódzkiej, ciche alejki może przemierzać każdy w godzinach od 6:00 do 22:00.

Wiewiórka w łódzkim parku Klepacza Szymczak Krzysztof / Polska Press

Park Klepacza w Łodzi - mapa:

Stawy Jana

Park Stawy Jana słynie przede wszystkim z położonego na jego terenie zbiornika wodnego i wielu miejsc rekreacyjnych. Oprócz pięknej zieleni, mieszkańcy mogą się tam cieszyć plażą i przystanią kajakową, boiskami, polami biwakowymi i domkami kempingowymi.