Kujawsko-Pomorskie. Oto 7 ciekawych wsi do odwiedzenia w regionie - turystyczne skarby PS

W Kujawsko-Pomorskiem trudno o nudę. Choć turyści podróżujący do tego regionu najczęściej zwiedzają miasta takie jak Toruń czy Bydgoszcz, inne zakątki tej części kraju także mają sporo do zaoferowania. My przyjrzeliśmy się także mniejszym miejscowościom.