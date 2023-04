Weekend na świeżym powietrzu w Warszawie i okolicach. Najlepsze miejsca na biwak, ognisko i grilla na Mazowszu

Skoro weekend, to pora spędzić czas przyjemnie, najlepiej z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko, by móc się cieszyć biwakiem, ogniskiem czy miłym popołudniem przy grillu. Przedstawiamy najlepsze miejsca na biwak, ognisko i grilla na Mazowszu, w Warszawie i okolicach.

Weekend na świeżym powietrzu to marzenie każdego z nas. Z bliskimi najlepiej spotkać się przy nastrojowych płomieniach ogniska czy pysznym grillu. Ci, którzy wolny czas wolą spędzić za miastem, szukają miejsc biwakowych na łonie natury. Z tego artykułu dowiecie się, gdzie w woj. mazowieckim znajdziecie komfortowe miejsca na biwak, ognisko czy grilla oraz poznacie zasady, których trzeba przestrzegać w poszczególnych lokalizacjach.

Miejsca na biwak w woj. mazowieckim

Leśny spacer w Pomiechówku.

Szymon Starnawski / Polska Press / Zdjęcie ilustracyjne Biwak z ogniskiem w lesie brzmi jak marzenie? Polskie nadleśnictwa biorą udział w programie „Zanocuj w lesie”, powstałym w ramach udostępniania obszarów leśnych amatorom wypoczynku na świeżym powietrzu. Biwak w lesie to nie tylko nocleg w towarzystwie przyrody - w trakcie swojego pobytu turyści mogą korzystać przecież z pieszych szlaków i połączyć aktywność fizyczną z relaksem. Co do zaoferowania mają lasy na Mazowszu?

Leśnictwo Poręby Nadleśnictwo Mińsk, do którego należy leśnictwo Poręby, wyznaczyło bardzo duży obszar, w którym chętni mogą rozbić namioty i przenocować na łonie natury. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy zmęczeni warszawskim hałasem chcieliby odpocząć, nie wyjeżdżając daleko od miejsca zamieszkania - leśnictwo Poręby mieści się na terenie dwóch gmin - Stanisławów i Poświętne, które są oddalone od stolicy o ok. 50 km. Na terenie leśnictwa mieszczą się cztery uroczyska: Klucz Ręczajski, Nadbiel, Poręby oraz Czubajowizna - biwakując w pobliżu na pewno warto je zobaczyć. Nadleśnictwo Jabłonna Biwak na terenie nadleśnictwa Jabłonna to kolejna opcja noclegowa, która zachwyci miłośników przyrody. Nadleśnictwo Jabłonna znajduje się jeszcze bliżej stolicy - od Warszawy dzieli je tylko niecałe 30 kilometrów! Rozbijając namiot na wyznaczonym do tego terenie możecie być pewni jednego - to nie tylko wspaniałe miejsce do biwakowania, ale też lokalizacja idealna do uprawiania sportów takich jak jogging, nordic walking czy jazda konna. Podczas planowania wyjazdu warto wziąć to pod uwagę i przygotować się na aktywny wypoczynek. Nadleśnictwo Chojnów Nadleśnictwo Chojnów zlokalizowane jest ok. 30 kilometrów od Warszawy. Dlaczego warto rozbić namiot właśnie tam? Oprócz malowniczych krajobrazów wśród drzew, na terenie nadleśnictwa znajdują się wiaty wypoczynkowe, plac zabaw i… wyznaczone miejsca ogniskowe. Dla tych, którzy podczas leśnego wypoczynku chcieliby skosztować potraw prosto znad gorących płomieni to szczególnie ważna wiadomość. Po pysznej przekąsce warto spalić kalorie i udać się na spacer węzłami pieszych szlaków.

Nadleśnictwo Gostynin Choć bardziej oddalone od Warszawy (ok. 120 kilometrów), nadleśnictwo Gostynin ma wiele do zaoferowania turystom. Wyznaczono tam aż pięć obszarów, w których dozwolone jest rozbicie namiotu. Leśne biwakowanie można połączyć z wycieczką krajoznawczą - w okolicach Gostynina znajduje się 60 jezior, zabytkowe kościoły (w Sokołowie i Białotarsku) czy neoklasycystyczny pałac w Lucieniu. Leśnictwo Orło Oddalone od Warszawy o ok. 100 kilometrów nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka jako świetne miejsce do biwakowania oznaczyło leśnictwo Orło. Warto pojechać tam szczególnie ze względu na położoną w południowej części tego obszaru wieś Glina, której urokliwe obszary aż do brzegu rzeki Bug. Ostrów obfituje także w piękne zabytki (drewnianą kaplicę z 1830 roku czy neobarokowy ratusz).

Ognisko - czy i gdzie jest dozwolone?

Rozpalone ognisko podczas Nocy Kupały. Piotr Krzyzanowski / Polska Press / Zdjęcie ilustracyjne W wymienionych przez nas wyżej miejscach rozpalanie ogniska jest surowo zabronione. Wyjątkiem są specjalnie wyznaczone miejsca, a o ich lokalizacji decyduje właściciel lasu lub nadleśniczy. Najczęściej spotyka się je przy miejscach biwakowych (przykładem może być nadleśnictwo Chojnów) czy obiektach turystycznych i harcerskich. Możliwe jest także wydanie czasowego pozwolenia (na piśmie) na rozpalenie ogniska przez nadleśniczego. Musi ono zawierać następujące elementy:

dokładne miejsce, w którym miałoby zostać rozpalone ognisko,

sposób jego zabezpieczenia

i osobę odpowiedzialną. Ta sama zasada dotyczy rozpalania ognisk w okolicach lasów (100 metrów od ich granicy). Oznacza to, że jeżeli miejsce nad rzeką czy jeziorem zlokalizowane jest w wyznaczonej granicy, wzniecanie tam ognia również jest niedozwolone.

Baza kontaktowa do nadleśnictw - szczegółowe informacje

Szymon Starnawski / Polska Press / Zdjęcie ilustracyjne Chcąc wybrać się na biwak w lesie, trzeba pamiętać o tym, że każdy zaplanowany pobyt powyżej dwóch dni lub skupiający więcej niż 9 osób musi zostać zgłoszony do określonego nadleśnictwa. W lasach prowadzone są także okresowe prace czy polowania, dlatego przed rozbiciem namiotu warto skontaktować się z zarządcą, który udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania. Poniżej znajdziecie bazę kontaktów do wymienionych nadleśnictw, które oferują możliwość biwakowania:

Grill - gdzie rozpalić grilla na Mazowszu?

Rozpalony grill podczas Parady Sobótkowej w Poznaniu. Robert Wozniak / Polska Press / Zdjęcie ilustracyjne Majówka i pierwsze dni wiosny to świetny czas na otarcie kurzu z ogrodowego grilla. Choć sprawa wydaje się mało skomplikowana, tu - podobnie jak w przypadku ogniska - trzeba uważać na to, gdzie grillujemy. Co jest dozwolone? Grillowanie w ogrodzie

Rozpalenie grilla w ogrodzie czy na działce, której jesteśmy właścicielami, jest jak najbardziej dozwolone. To także dobra okazja do zaproszenia grona najbliższych znajomych i delektowania się pysznymi potrawami podczas ożywionych rozmów.

Grillowanie na balkonie

Grillowanie na balkonie wzbudza wiele kontrowersji - choć nie jest zabronione, trzeba liczyć się z możliwością otrzymania mandatu. Zdecydowanie bardziej polecamy korzystanie z terenów prywatnych ogrodów i działek. Grillowanie w lesie

Podobnie jak w przypadku rozpalania ogniska, grillowanie w lesie jest zabronione. Wyjątkiem są wyznaczone do tego celu obszary. Grillowanie w miejscach publicznych

Chociaż jedzenie kiełbasek czy tofu prosto z grilla podczas wizyty nad jeziorem lub w parku brzmi bardzo kusząco, przed rozłożeniem sprzętu należy upewnić się, że zarządca obiektu wyraża zgodę na takie działania. W przypadku bliskiej odległości wybranej lokalizacji od lasu sprawa jest prosta - grillować absolutnie nie możemy. Jeżeli w pobliżu nie znajdują się tereny zalesione, wcześniej warto zapytać właściciela terenu o zgodę na grillowanie.

Najlepsze miejsca na grilla w Warszawie

Zachód słońca w Warszawie. Fot. Marcin Obara / Polska Press / Zdjęcie archiwalne W stolicy Polski wyznaczono kilka obszarów, w których rozpalanie grilla i ogniska jest dozwolone. Zobaczcie listę miejsc, w których ze spokojem spałaszujecie grillowane smakołyki.

Park Bródnowski

Pole Mokotowskie

Park Praski

Park Skaryszewski

Rezerwat Las Kabacki przy ul. Rydzowej i ul. Muchomora

Park Fosa i Stoki Cytadeli

Plaże: Saska, Praska, Poniatowska

Polana rekreacyjna w Lesie Młociny (ul. Papirusów)

