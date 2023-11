Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Rozpoczęła się VII Kadencja Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. I Walne Zgromadzenie było okazją do przeprowadzenia głosowań. Na ich podstawie wybrano Prezesa, Wiceprezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącą, delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz członków Komisji Budżetowej. Oprócz tego podjęto uchwały w sprawie powołania i określenia składu osobowego komisji problemowych. Walne Zgromadzenie było również okazją do rozmów o przyszłości rolnictwa oraz priorytetach, na których nowy Zarząd skupi się w ciągu kolejnej kadencji.