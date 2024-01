Masywny „Protest Wolnych Polaków” w Warszawie z ostródzkim akcentem

Osiem lat wykrzykiwał (Tusk-red.) o praworządności, a czyni bezprawie. Jak można powiedzieć, że będziemy stosować się do panującego w Polsce prawa, jak my je rozumiemy?

Używając języka metaforycznego, nasze domy są palone, a kobiety gwałcone. Polska jest gwałcona. Nie ma na to mojej zgody!

- skwitował protest inny uczestnik.

Warto zaznaczyć, że mimo ogromnego zgromadzenia, atmosfera była pokojowa, a incydenty ograniczały się do kilku przypadków omdlenia, na które reagowały służby medyczne. Nie odnotowano żadnych wyzwisk, przekleństw czy obraźliwych zachowań. Protestujący wyrazili determinację do kontynuowania swojego sprzeciwu, jeśli tylko będzie to konieczne, aby bronić zasad demokratycznych i praworządności.