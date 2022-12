W ten sposób wpadło już ponad 18 tys. kierowców. Tylko przez dwa miesiące

Wypadków mniej, ale pijanych kierowców wciąż przybywa

Problem z odpaleniem samochodu w mroźny poranek to zmora wielu kierowców. Rozładowany akumulator wystarczy jednak podłączyć do sprawnego akumulatora w innym samochodzie przy pomocy kabli rozruchowych.

Problem z odpaleniem samochodu w mroźny poranek to zmora wielu kierowców. Rozładowany akumulator wystarczy jednak podłączyć do sprawnego akumulatora w innym samochodzie przy pomocy kabli rozruchowych.

Uroczystość Wszystkich Świętych najbardziej niebezpieczna od lat

Pijani kierowcy będą tracić samochody

Za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości co najmniej 2500 zł. Powyżej 0,5 promila we krwi kierowcy mogą otrzymać karę od 5 tys. do 60 tys. złotych. W obu przypadkach otrzymuje się też 15 punktów karnych – maksymalną możliwą liczbę za pojedyncze wykroczenie.