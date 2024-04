Majówka 2024. Wiemy co będzie sprawdzać policja. Specjalne policyjne grupy wyjadą na drogi

Dodał, że w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, liczba wypadków wzrosła o 155, liczba zabitych o 18, a osób rannych o 153. "Te niepokojące statystyki powinny skłonić do przemyśleń i wyciągania wniosków, zarówno przez motocyklistów, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego" - zaznaczył.

Policjant zwrócił uwagę, że na bezpieczeństwo motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów wpływ ma nie tylko zachowanie ich samych, ale także zachowanie innych użytkowników dróg. I zaapelował, aby kierowcy samochodów pamiętali o tym, by zgodnie z przepisami ustępować pierwszeństwa pieszym na przejściu, a rowerzystom na przejeździe.

"Zwracajmy uwagę, aby nie zmuszać do gwałtownego hamowania motocyklistów. Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do poważnego wypadku. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o przestrzeganie przepisów i rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że brawurowa jazda naraża na niebezpieczeństwo, wiąże się też z poniesieniem poważnych konsekwencji za powodowane zagrożenie" - powiedział Opas.