Ludobójstwo w Rwandzie. Konflikt Tutsi i Hutu przyniósł setki tysięcy ofiar

Konflikt Hutu i Tutsi

Gdy terytoria te trafiły pod zarząd mocarstw kolonialnych (najpierw Cesarstwa Niemiec, a w czasie I wojnie światowej – Królestwa Belgii), Europejczycy również stawiali na stanowiących lokalną arystokrację Tutsi. Segregację etniczną wzmocnili zwłaszcza Belgowie, wprowadzając w Rwandzie dokumenty identyfikacyjne z rubryką „przynależność etniczna”. Ludzi kategoryzowano często na podstawie cech fizycznych, takich jak wzrost czy szerokość nosa, po to, by zapobiec „zmianom przynależności”.

Na fali dekolonizacji, Rwanda uzyskała niepodległość od Belgii w 1962 roku. Władzę w demokratycznych wyborach przejęli Hutu. Wówczas to Tutsi zaczęli być prześladowani, nienawiść między grupami nasilały rzezie, których dokonywali rządzący Burundi Tutsi. Doszło do nich w latach 1965 oraz 1972.

Segregacja etniczna

Tutsi zaczęli się organizować, głównie w obozach w sąsiedniej Ugandzie. Powstało kilka organizacji, z których największą był Rwandyjski Front Patriotyczny. W 1990 roku dokonał on ataku na Rwandę, co rozpoczęło trwającą niemal 3 lata wojnę domową.

Aby dopilnować warunków porozumienia, do Rwandy wysłano misję ONZ UNAMIR, która jednak miała jedynie mandat obserwacyjny, nie mogły używać siły w celach innych niż samoobrona, co jak się wkrótce okazało, miało fatalne skutki. W siłach Narodów Zjednoczonych znajdowało się także pięciu polskich oficerów, jednak trzon wojsk stanowili Belgowie.

Ludobójstwo w Rwandzie

Masakra rozpoczęła się 6 kwietnia 1994 roku. Wówczas nieustaleni sprawcy zestrzelili podchodzący do lądowania w Kigali, stolicy kraju samolot. Na pokładzie znajdowali się prezydenci Rwandy oraz Burundi – Juvenal Habyarimana oraz Cyprien Ntayamira. Obaj zginęli. Mimo dochodzenia, nie ustalono, czy dokonali tego Tutsi, o co zostali oficjalnie oskarżeni, czy radykalne grupy Hutu, które uznawały prezydenta za zdrajcę tej grupy etnicznej, gdyż opowiadał się za porozumieniem.

Zaplanowana masakra

Rzezi dokonywali głównie członkowie dwóch bojówek: Interahamwe („walczący razem”) oraz Impuzamugambi („mający wspólny cel”), którzy jednak podburzali zwykłych mieszkańców. By zachęcać do zabijania, rozdawano alkohol.

Bierność świata

Major Stefan Steć, który przybył na miejsce maskary w Gikondo i sfilmował to, co zobaczył, jako pierwszy użył słowa „ludobójstwo”. Jednak zakazano mu używać tego określenia w kontaktach z kwaterą główną ONZ.

Dopiero 29 kwietnia Narody Zjednoczone przyznały, że „mogło dojść do ludobójstwa”. Według szacunków Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, do tego czasu Hutu mogli wymordować nawet 500 tys. ludzi. Wiele osób, które zdecydowały się uciec z Rwandy, zmarło z powodu chorób w obozach dla uchodźców w krajach ościennych.

Przejęcie władzy przez Tutsi

Niemal od razu do walki włączył się Rwandyjski Front Patriotyczny, zasilony członkami, którzy uciekli do sąsiednich państw. W lipcu 1994 roku udało im się obalić władze Hutu i pokonać ich siły. Spowodowało to kolejną falę uchodźców, tym razem tych, którzy obawiali się odwetu ze strony Tutsi. Około 2 milionów Hutu uciekło do sąsiednich Burundi, Tanzanii, Ugandy oraz Zairu (dziś Demokratycznej Republiki Kongo).

Tutsi rzeczywiście dokonywali odwetu, wielu Hutu zostało zamordowanych lub wtrąconych do więzień, gdzie również często umierali. W 1996 roku zaatakowano obozy uchodźców w Zairze, co było też wstępem do agresji na to państwo i grabieży tamtejszych surowców naturalnych.