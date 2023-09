W Olsztynie otwarto Biuro Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (wideo)

Ponad 3 lata temu przyjeżdżając na spotkanie z włodarzami miasta Olsztyn, kontaktując się z samorządami, widząc statystyki dotyczące bezrobocia, postanowiłam zaangażować się w rozwój miejsc pracy w tym województwie. Bardzo szybko zorientowałam się, że mamy tu gigantyczny problem. Nie tyle, jeżeli chodzi o samo bezrobocie, które nie tak wysokie jak jeszcze 8 lat temu, choć to nadal trochę ponad 8 procent. Ale patrząc na statystyki dotyczące firm, Warmińsko - Mazurskie jest jednym z ostatnich. Mamy tu 146000 firm z sektora małych i średnich. To cały czas za mało. We współpracy z wieloma moimi kolegami z rządu, którym serdecznie chciałabym podziękować, udało się wypracować model i po roku intensywnej pracy, otworzyłam Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to już drugie Biuro Regionalne. Pierwsze jest w Poznaniu, to w Olsztynie z nakładem kilku milionów złotych przeznaczonych na to, aby tworzyć projekty dla firm z tego województwa. Aby firmy mogły tutaj zdobywać fundusze, środki krajowe i zagraniczne do rozwoju swoich przedsiębiorstw. Mówimy o liniach prototypowych. Mówimy tu o automatyzacji, robotyzacji, również o cyberbezpieczeństwie czy sprzedaży e-commerce, bardzo potrzebnej do rozwoju sektora małych i średnich firm.