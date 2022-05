VIII Dolnośląski Kongres Samorządowy. Wsparcie z Unii dla Polski ws. uchodźców? Minister Dworczyk: "To nie polityka, to hipokryzja"

Na pierwszym panelu VIII Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego rozmawiano o ogromnej fali uchodźców i tego, jak uciekinierom wojennym efektywnie pomagać.

Kongres zgromadził samorządowców, działaczy, inwestorów i przedsiębiorców z całego regionu. - Zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich opcji i ugrupowań, ale nie wszyscy odpowiedzieli. Wynegocjowaliśmy 10 mld złotych z Unii Europejskiej dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. To wielka odpowiedzialność, ale i szansa na wykorzystanie potencjału regionu - mówił podczas otwarcia Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Jak przyznał, ma świadomość zróżnicowanego tempa rozwoju województwa dolnośląskiego, dlatego polityka Urzędu Marszałkowskiego zakłada minimalizację tych różnic choćby przez rozdysponowywanie środków.

W pierwszym panelu dyskutowano o pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, których na Dolny Śląsk przybyło około 200 tysięcy. Niedawno z Kijowa wrócił minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam spotkał się z ukraińskimi ministrami, a także z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. - Widzimy sukcesy ukraińskich wojsk, ale zbyt wcześniej na "huraoptymizm". Tłumy ludzi wywożone są w głąb Rosji, w tym 200 tysięcy dzieci. Miliony ludzi uciekły z Ukrainy, która niegdyś miała 50 milionów mieszkańców, dzisiaj niewiele ponad 30 - mówił minister Dworczyk.

Przyznał, że nastał moment niezwykłej szansy dla stosunków polsko-ukraińskich. - Powstał silny związek emocjonalny między naszymi krajami. To okazja, żeby się zbliżyć i uporać z trudną historią - oświadczył szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas debaty podał najbardziej precyzyjne dane jeśli chodzi o liczbę uchodźców. Do Polski wjechało 3 miliony 450 tysięcy Ukraińców. Wyjechało już prawie 1,5 miliona. W maju doświadczyliśmy bilansu ujemnego, czyli więcej wyjechało z kraju niż wjechało. Obecnie uchodźcy mają zarejestrowanych ok. 2 miliony numerów telefonów komórkowych. - Trzymamy się koncepcji, że historię zostawiamy historykom. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie - mówił na stadionie Tarczyński Arena Jurij Tokar, konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu. - Teraz mamy inne wyzwania, czas iść do przodu. Trudno nawet oszacować ten ogromny poziom wsparcia dany przez Polaków w czasie wojny To jest bezcenne. Ukraina walczy za całą Europę. Jeśli Ukraina polegnie, Rosja się nie zatrzyma. Dlatego dziękuję Polsce za wsparcie. Teraz najważniejsze jest przyjmowanie uchodźców, dostarczanie broni do Ukrainy i polityczne wsparcie.

Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polska 2050 Szymona Hołowni stwierdził, że nie mamy jako państwo klarownej polityki migracyjnej, która byłaby powszechnie znana i dyskutowana. - Wcześniej nie mieliśmy takich doświadczeń. Trwa wojna, ale my mamy też swoje problemy. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Fala uchodźców to nas totalna zmiana, do której nie jesteśmy przygotowani - oświadczył M Kobosko. Robert Raczyński, prezydent Lubina przypomniał, że kończy się pierwsza faza przyjęcia i pomocy doraźnej uchodźców. - Według mnie to najłatwiejszy etap jest za nami. Wykazaliśmy otwartość. Jednak nasza reakcja nie byłaby możliwa, gdyby nam nie zaufali Ukraińcy. Oni w Europie najbardziej zaufali właśnie Polakom. My też powinniśmy Ukraińcom dziękować, bo wydobyli z nas dobre cechy. Kobiety wchodziły do samochodów w których siedzieli nieznajomi polscy mężczyźni. To pokazuje, że Ukraina ma dobrą opinię o Polakach. Mam nadzieję, że jest odwrotnie. Obecnie jesteśmy w fazie tworzenia brutalnego testu - stwierdził R. Raczyński.

Jego zdaniem najmniejszy problem obecnie w temacie uchodźców to adaptacja szkół i przedszkoli, ponieważ jest duża otwartość nauczycieli i uczniów oraz wzajemne zrozumienie. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego oświadczył w czasie panelu, że jest euroentuzjastą, ale nie podoba mu się polityka Unii Europejskiej wobec Polski w kryzysie uchodźczym. - W Brukseli mówi się głośno o solidarności z Ukrainą, ale tak naprawdę skazano nasze regionalne programy operacyjne, gdzie niejednokrotnie jesteśmy już w konkursach albo wręcz wybrani są beneficjenci. Unia zaleca, by beneficjentom nie dawać pieniędzy, a konkursów nie rozstrzygać. To wysoce niesprawiedliwe. Chcą, żebyśmy przenosili nasze środki na pomoc Ukraińcom, zamiast pomóc - oświadczył Cezary Przybylski.

Zaproponował, by Unia przyznawała pieniądze pomocowe według konkretnego algorytmu. By wszystkie regiony zrzucały się na fundusz, który będzie proporcjonalnie dysponowany. - A tymczasem sugeruje nam się, żebyśmy przesuwali pieniądze np. ze służby zdrowia. A ja mówię tak: chcecie mieć ten problem w Berlinie czy Brukseli? To będziecie go mieli, jeśli nam nie pomożecie - skwitował marszałek.

Do jego słów odwołał się minister Dworczyk. Na ile to możliwe, by w UE utworzyć specjalny oddzielny fundusz pomocowy dla Polski? - Niektórzy mówią: "To jest polityka", a ja mówię: "To hipokryzja". W Brukseli mówi się o pomocy Ukrainie, w najlepszym razie propozycje są takie, żeby przesunąć środki, które te kraje już posiadają, a nie ma żadnych realnych działań. Można podać drobne kwoty pomocy, ale my oczekujemy prawdziwej pomocy, która idzie w miliardy złotych - apelował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak dodał, każdego dnia z Polski wyjeżdża 1000 ton najlepszej jakości żywności, a to tylko współpraca na linii rząd -rząd. Nie mówiąc o organizacjach. - Nie ma takiego kraju w Unii, który by tal jak Polska wsparł militarnie Ukrainie. Trwa walka o partykularne interesy w Brukseli - mówił min. Dworczyk.

