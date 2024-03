Zielone inwestycje czy „zielone wywłaszczenie”? Zmiany dotyczą milionów Polaków

Idealny budynek wg unijnej polityk? To budynek, w którym bardzo niska ilość wymaganej energii jest w pełni pokryta energią ze źródeł odnawialnych i nie powoduje emisji CO2 z paliw kopalnych.

Od 1 stycznia 2030 r. ma to dotyczyć wszystkich nowych budynków. Ale już od 2028 r. ma to dotyczyć nowych budynków publicznych. Natomiast do 2040 r. mają zniknąć wszystkie piece na gaz, węgiel.