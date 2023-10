Zrównoważony rozwój czyli jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera lokalne samorządy [WIDEO]

"Szczególnie uwzględniane są potrzeby tych, którzy mają mniejsze możliwości"

Przeczytałem w internecie post pana prezydenta Olsztyna, który powiedział, że rekordowo duże środki trafiły w Olsztyna. Do powiatu gołdapskiego w przeliczeniu na głowę mieszkańca trafiło dwa razy więcej pieniędzy. To pokazuje na czym polega polityka zrównoważonego rozwoju rządu Prawa i Sprawiedliwości. Środki trafiają do wszystkich. Szczególnie uwzględniane są potrzeby tych, którzy mają mniejsze możliwości wygenerowania takich środków we własnym zakresie - powiedział Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński.