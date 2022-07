Używany Opel Grandland X (2017 - obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Można powiedzieć, że crossovery zdominowały rynek i w wielu segmentach stały się alternatywą dla tradycyjnych wersji nadwozia. Wielu kierowców szukając auta kompaktowego z rynku wtórnego, z coraz większym zainteresowaniem spogląda na crossovery. Ciekawą propozycją może być między innymi Opel Grandland X, który wszedł w drugą fazę życia modelu i coraz częściej pojawia się w ofertach aut używanych.

Używany Opel Grandland X. Nadwozie/wnętrze

Opel Grandland, początkowo zapisywany z literą X, już od samego swojego rynkowego życia, które rozpoczęło się w 2017 roku, oferował typowo oplowską stylistykę. Auto nie wyróżnia się spośród konkurencji i jest pod względem wyglądu dość pospolite. Linie są bardzo ładnie narysowane, dynamiczne i spójne, ale nie ma tutaj praktycznie żadnego elementu, który wyróżniałby ten model wśród innych aut. Ładne, rozciągnięte światła, klasyczna linia boczna w kształcie klina, mocne przetłoczenia na tylnej klapie i klosze lamp zachodzące na tylne nadkola. Na uwagę zasługuje jedynie ciekawy słupek C, który odcina się od linii dachu. Przy zastosowaniu dwukolorowego lakieru, wygląda to bardzo ciekawie. Czy wygląd to wada tego auta? W żadnym wypadku. Grandland X jest ładny, ale pozwala zachować anonimowość, a dla wielu to bardzo ważna cecha.

Opel Grandland X jest dynamiczny zarówno na zewnątrz, jak i w środku, choć to wszystko dostajemy z odpowiednim umiarem. Sporo śmiałych linii, ostrych kątów, które widoczne są niemal na każdym elemencie. W centralnej części znajduje się duży wyświetlacz systemu infomedialnego, ale nie sprawia on wrażenia wpasowanego na siłę. Pod wyświetlaczem znajduje się skromny panel nawigacyjny z kilkoma przyciskami, po bokach duże kratki nawiewów. Całość ma kształt odwróconego trapezu o zaokrąglonym dnie. Wygląda to bardzo ładnie. Liczne linie i ładne załamania spotkamy także na tunelu środkowym, drzwiach czy całej desce rozdzielczej. Zegary zamknięto w głębokich tubach, co również jest ukłonem w kierunku miłośników sportu. W przypadku niższych wersji wyposażenia, we wnętrzu może być dość smutno, ale wyższe warianty zaskakują elegancją. Pod względem przestrzeni, jest całkiem nieźle. Pojemność bagażnika w tym modelu to 514 litrów, a po złożeniu oparć tylnej kanapy otrzymujemy aż 1652 litry. Auto powstało na platformie PSA EMP2.

Używany Opel Grandland X. Silniki/układ napędowy

Opel Grandland X w wersji bazowej posiada jednostkę 1.2 Turbo o mocy 130 KM ze skrzynią manualną lub 8-stopniową, automatyczną. Do dyspozycji kierowcy jest 230 Nm momentu obrotowego, zaś te parametry przekładają się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie nieco ponad 10 sekund oraz prędkość maksymalną 188 (M6) lub 196 km/h (A8). Taka jednostka wydaje się za mała do tego auta, ale jeśli ktoś nie planuje przewozić tym autem wieloosobowej rodziny z pełnym bagażem, nie musi obawiać się braku dynamiki. Przy odpowiedniej wprawie i z dużą dozą cierpliwości, można nawet osiągnąć bardzo dobre wyniki spalania.

Alternatywą dla niecierpliwych lub tych, co planują dalekie wycieczki z kompletem pasażerów jest silnik 1.6 Turbo o mocy 180 KM z momentem obrotowym 250 Nm, współpracujący z 8-biegową skrzynią automatyczną. Takie połączenie daje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 8,8 sekundy i prędkość maksymalną 220 km/h. Średnie spalanie – 7,8 l/100km. Dla tych, którzy wolą jednostki wysokoprężne jest silnik 1.5 o mocy 130 KM z maksymalnym momentem obrotowym rzędu 300 Nm. Ta wersja również dostępna jest z przekładnią manualną lub automatyczną, przyspiesza od 0 do 100 km/h w niecałe 11 sekund i rozpędza się do 192 km/h. Odmiana 2.0 generuje 177 KM oraz 400 Nm, połączona jest z 8-biegowym automatem i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,5 sekundy. Prędkość maksymalna tego modelu to 211 km/h. Średnie deklarowane spalanie zdaniem producenta to około 6,6 l/100km. W 2019 roku na rynku pojawiła się również aż 300-konna odmiana hybrydowa plug-in z napędem na cztery koła, a rok później do zestawu dołączyła hybryda plug-in o mocy 224 KM z napędem na przednią oś. Coś dla tych, którzy planują ładować auto w garażu i korzystać z jazdy bezemisyjnej.

Używany Opel Grandland X. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Mimo kilku lat na rynku, Opel Grandland X nie doczekał się żadnych wyraźnie złych opinii dotyczących konkretnych usterek. Niektórzy oczywiście narzekają na kiepski materiał niektórych elementów we wnętrzu, sporadyczne trzeszczenie materiałów, ich spasowanie, delikatną powłokę lakierniczą czy też zawieszający się od czasu do czasu system, ale podobne problemy ma większość aut i trudno doszukiwać się szczególnie uciążliwych problemów. Przed zakupem odmiany z automatyczną skrzynią biegów, zwłaszcza z silnikiem 1.2 Turbo o mocy 130 KM, warto sprawdzić zachowanie przekładni przy zwalnianiu, przyspieszaniu oraz podczas powolnego toczenia się w korku. Mocno wyeksploatowane skrzynie potrafią nieprzyjemnie szarpać.

Obecnie ceny używanych modeli są bardzo wysokie, ale to trend, który dotyczy całego rynku. Przykładowo za zadbany egzemplarz z przebiegiem około 45 000 kilometrów, z silnikiem 1.2 Turbo z manualną skrzynią trzeba zapłacić około 88 000 złotych. Za warianty z podobnym przebiegiem, ale topowym wyposażeniem i skrzynią automatyczną należy przygotować nawet ponad 100 000 złotych. Model z napędem hybrydowym plug-in o mocy 300 KM i z symbolicznym przebiegiem to koszt ponad 150 000 złotych.

Podsumowanie

Pomijając ceny aut, które obecnie przyprawiają o zawrót głowy, Opel Grandland X to bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają auta praktycznego, przestronnego, wygodnego i dobrze wyposażonego. To nie propozycja dla tych, którzy oczekują od auta emocji płynących ze stylistyki czy też prowadzenia, ale w zamian Grandland X oferuje poczucie bezpieczeństwa i anonimowości.

Używany Opel Grandland X zalety: przyjemna dla oka, stonowana stylistyka;

nieźle zaprojektowane wnętrze;

oszczędne i dynamiczne silniki;

wysoka niezawodność i bezproblemowa eksploatacja;

spora oferta na rynku wtórnym... Używany Opel Grandland X wady: …ale bardzo wysokie ceny za dobrze wyposażone egzemplarze;

w niższych wersjach wyposażenia dość przeciętna stylistyka. Używany Opel Grandland X opinie: Krystian z Kielc:

Miałem Seata Altea XL. Długością porównywalne, ale Opel znacznie szerszy. Auto wygodne, nawet bardzo, fotele polecane przez ortopedów, automat ładnie przerzuca i w miarę szybko reaguje przy przyśpieszaniu. Jednostka 1.2 Turbo o mocy 130 KM trochę warczy przy przyśpieszaniu, ale jadąc stałą prędkością do 140 km/h jest już dość cicho. Marek ze Szczecina:

Auto dość wygodne, ładne, silnik 1.2 raczej na miasto niż na dłuższe trasy, mało ekonomiczny, jazda na trasie optymalnie 120-130km/h. Takie auta w rodzinie mamy dwa, w obydwóch już naprawiane były przednie drzwi kierowcy bo się opuściły. Ogólnie auto ok, choć spasowanie elementów i jakość niektórych elementów np. tylnej półki może rozczarować przy wydanych 130 tys. zł. Bogusław z Grudziądza:

Moje wrażenie jako samochód pozytywne, świetnie się prowadzi, widoczność dzięki dużym bocznym lusterkom rewelacyjna. Pozostałe elementy silnik, karoseria i naprawy za wcześnie na rzetelną opinię. Niepokój budzi tylko filtr cząsteczek stałych GPF. Silnik 1.6 Turbo jest czterocylindrowy a czasami mam wrażenie że pracują trzy cylindry – kultura pracy przeciętna.

Wybrane jednostki napędowe w Opel Grandland X:























Silnik





















Pojemność





















Moc





















Moment obrotowy





















Prędkość maks.





















Przyspieszenie 0-100 km/h





















Średnie zużycie paliwa





















Emisja CO2

























1.2 Turbo





















1199 cm3





















130 KM





















230 Nm





















188 km/h





















11,1 s





















6,4 l/100km





















124 g/km

























1.6 Turbo





















1598 cm3





















180 KM





















230 Nm





















222 km/h





















8,0 s





















6,7 l/100km





















136 g/km

























1.5 Diesel





















1499 cm3





















130 KM





















300 Nm





















192 km/h





















10,9 s





















4,1 l/100km





















109 g/km

























2.0 Diesel





















1997 cm3





















177 KM





















400 Nm





















214 km/h





















9,1 s





















5,3 l/100km





















128 g/km

























1.6 Hybrid4





















1598 cm3





















300 KM





















450 Nm





















220 km/h





















7,0 s





















1,6 l/100km (WLTP)





















37 g/km (WLTP)













FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!