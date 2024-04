Nowa Kia Sorento. SUV w wersji 6- lub 7-miejscowej. Także z mocnym Dieslem!

W Polsce nowa Kia Sorento jest dostępna w wersjach 6- lub 7-miejscowej, które w topowej wersji Prestige Line zostały wycenione na 289 400 zł. Model 7-osobowy jest oferowany również w wersjach L i XL, które kosztują – odpowiednio – 241 900 zł i 259 900 zł. Ceny dotyczą samochodów z silnikiem Diesla o mocy 193 KM i z napędem na cztery koła. Dla przedsiębiorców Kia Polska przygotowała specjalną ofertę wynajmu długoterminowego Kia For Business. Miesięczna rata wynajmu wynosi od 3.499 zł netto. W racie zawarte jest ubezpieczenie OC, AC, NW oraz obsługa serwisowa.

Nowa kia Sorento. Odświeżony, dynamiczny wygląd

Z przodu nowa Kia Sorento wyróżnia się nową i mocniej wyprofilowaną pokrywą silnika oraz pionowymi reflektorami w stylistyce „Vertical Cubes” i nowymi światłami do jazdy dziennej. Nowy jest również wzór osłony chłodnicy z trójwymiarową siatką. Logo marki Kia powędrowało na pokrywę silnika.

Do pionowego kształtu reflektorów nawiązują tylne światła, które tworzą wizualną harmonię i podkreślają solidny wygląd SUV-a. Zaawansowany technologicznie wygląd przedniej części nadwozia uzupełniają sekwencyjne kierunkowskazy. Przeprojektowana dolna część zderzaka, przeprojektowane światła przeciwmgielne i pionowe wloty powietrza podkreślają masywność nowego SUV-a.

Nowa Kia Sorento. Z nowym wnętrzem

Marka Kia rozpoczęła właśnie przyjmowanie zamówień na nowy model Sorento. Początkowo nowa Kia Sorento jest dostępna z silnikiem Diesla o mocy 193 KM i z napędem na cztery koła. W drugiej połowie roku do oferty nowego Sorento dołączą wersje z napędem HEV oraz PHEV. Kia

Design wnętrza nowego Sorento podkreśla szerokość jego kabiny. Szerokie, poziome linie optycznie dodatkowo poszerza cienki diodowy pas nastrojowego oświetlenia, który rozciąga się między wlotami powietrza do kabiny. Nastrojowe oświetlenie, dostępne w 64 kolorach, jest widoczne nie tylko na desce rozdzielczej, ale również na pokrętle do zmiany trybów pracy przekładni Shift by Wire i na elementach dekoracyjnych przednich drzwi. Zakrzywiony wyświetlacz, który obejmuje 12,3-calowe cyfrowe wskaźniki i ekran dotykowy systemu multimedialnego także 12,3-calowy, podkreśla nowoczesny i technologiczny charakter wnętrza nowej Kia Sorento.