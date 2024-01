Używane Suzuki Ignis III (2016-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używane Suzuki Ignis III. Nadwozie/wnętrze

Suzuki Ignis III to wyjątkowa oferta w tym segmencie. Większość ludzi wybrałaby Toyotę Aygo czy Volkswagena Up, ale Ignis ma coś, czego nie mają konkurenci. To auto z terenowym stylem i napędem na cztery koła. Suzuki Ignis III nie oferuje dużo miejsca ani komfortu, ale zapewnia sporo zabawy z jazdy w mieście i poza nim. Niestety, koszt zakupu może być dla niektórych zbyt wysoki. Suzuki

Suzuki Ignis III to samochód o dwóch obliczach. Z jednej strony ma w sobie zadziorność i terenowy styl, z drugiej strony jest uroczy i minimalistyczny. Przód auta przyciąga wzrok szerokim grillem i dużymi, owalnymi reflektorami, które są lekko ścięte na górze, nadając mu nieco groźnego wyrazu. Całość jednak sprawia wrażenie sympatycznego. Ignis nie jest tak delikatny jak np. Fiat 500, ale jego stosunkowo wysoka i kanciasta sylwetka oraz szeroki słupek C nadają mu charakteru. Tył auta jest zgrabny i kompaktowy, z dużą czarną nakładką na zderzak. Klapa jest mała a próg załadunku wysoki, co może być nieco niewygodne. Na plus zaliczyć można relingi dachowe i prześwit 180 mm, które zwiększają możliwości jazdy poza miastem i w lekkim terenie. Suzuki Ignis III ma 3700 mm długości, 1660 mm szerokości, 1595 mm wysokości i 2460 mm rozstawu osi. A co znajdziemy we wnętrzu?

We wnętrzu Suzuki Ignis III jest równie ciekawie, jak na zewnątrz. Tutaj również wiele zależy od konfiguracji, bowiem znajdziemy wersje z szarym lakierem i równie szarym wnętrzem, ale jeśli celujemy w ciekawy kolor, również w środku będzie interesująco. Możemy na przykład trafić na dwukolorowe wykończenie wnętrza tj. czarno-kremowe z czerwonymi, metalicznymi akcentami na konsoli środkowej czy drzwiach. Sprawia to świetne, bardzo sympatyczne wrażenie i zdecydowanie rozświetla to mimo wszystko dość ciasne wnętrze. Oprócz tego liczne elementy i wstawki również prezentują się ładnie i widać, że styliści starali się wyciągnąć z tej małej przestrzeni jak najwięcej. Czy to się udało? Moim zdaniem tak.