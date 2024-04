Nowy Lexus NX Overtrail. Idealny do jazdy w terenie? Ma nie tylko napęd 4x4

Standardem w wersji Overtrail jest inteligentny napęd na cztery koła E-FOUR zarówno z klasyczną hybrydą NX 450h, jak i z hybrydą plug-in NX 450h+. Auto otrzymało także podniesione o 15 mm zawieszenie, a przez to wysokość auta wzrosła do 1675 mm. Jazdę po bezdrożach ułatwi zwiększony do 200 mm prześwit oraz dodatkowo wzmocnione tylne zawieszenie. Dzięki tym zmianom zwiększył się też kąt natarcia i wynosi teraz 16 stopni. Kąt zejścia to 25 stopni. Auto ma 18-calowe felgi z oponami AT.