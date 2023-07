Urlop 2023 w Chorwacji bez tłumów? Oto najlepsze miejsca na spokojny i relaksujący wypoczynek w kraju uwielbianym przez Polaków

Gdzie w Chorwacji nie ma tłumów?

Kolejnym miejscem wartym polecenia jest Brač – najdłuższa wyspa w Chorwacji, przyciąga turystów ze względu na doskonałe warunki do uprawiania windsurfingu. Jeśli szukasz mniej zatłoczonych miejsc i urokliwych widoków, polecamy region północny, gdzie znajduje się miasto Milna.

Pierwszą propozycją na spokojne wakacje w Chorwacji jest Vis . To wyspa, która oferuje autentyczne doświadczenia lokalnej kultury. Można tam dotrzeć promem ze Splitu w mniej niż 2 godziny. Jedną z atrakcji jest piękna zatoka Komiza. Oddalona o krótką jazdę autobusem od miasta, Komiza to głęboka zatoka z kuszącymi błękitnymi wodami.

Wybierasz się na wakacje do Chorwacji, ale popularne miejscowości takie jak Split czy Dubrownik to zbyt zatłoczone miasta? Warto rozejrzeć się za równie atrakcyjnymi miastami, które są zdecydowanie mniej oblegane przez turystów w sezonie letnim. Sprawdzamy cztery miasta w Chorwacji, gdzie unikniemy tłumów i będziemy mogli się cieszyć spokojnymi wakacjami na Bałkanach. Na liście polecanych miast znalazły się takie kierunki jak:

Spacerując malowniczymi uliczkami, można spróbować świeżych owoców morza. Z Milny organizowane są również liczne wycieczki do innych popularnych miejsc w okolicy.

Chorwackie wyspy idealne na spokojne wakacje

Biševo to niewielka wyspa z niewielką populacją, położona w środku archipelagu. Większość biur podróży oferuje jednodniowe wycieczki po wyspach, a Biševo jest często uwzględniane w ich programie. Wyspa słynie z malowniczych skalistych jaskiń, z których najpopularniejszą jest „Błękitna Jaskinia”.

Można do niej dopłynąć małą łodzią i podziwiać luminescencyjne niebieskie wody wewnątrz jaskini. Na brzegu znajdują się również przytulne kawiarnie, gdzie można spróbować lokalnych specjałów.

Mapa:





CC BY 2.0



dronepicr/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Ostatnim miejscem wartym polecanie jest Hvar. To jedna z bardziej popularnych wysp w Chorwacji, ale wciąż oferuje spokojniejszą atmosferę w porównaniu do sąsiednich miejscowości. Miasto, również o nazwie Hvar, tętni życiem dzięki turystom i mieszkańcom. Wędrówka po krętych uliczkach miasta, z przystankami w unikalnych restauracjach i sklepach, to prawdziwa przyjemność.