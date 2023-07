Ukryte plaże Włoch. 9 pięknych zakątków, o których inni turyści jeszcze nie wiedzą. Tam wypoczniecie bez tłoku i hałasu Emil Hoff

Włochy słyną ze swoich pięknych i malowniczych plaż. Wybrzeże Italii mają jednak zasadniczą wadę: latem wprost pęka w szwach od turystów. Gdzie wybrać się na wakacje lub urlop we Włoszech, by uniknąć tłumów innych gości, hałasujących i pozostawiających po sobie sterty śmieci? Na szczęście nadal są w Italii miejsca, o których większość turystów nie słyszała. Wyszukaliśmy dla was 9 ukrytych plaż Włoch – to prawdziwe skarby, które musicie odkryć podczas najbliższej wycieczki na Półwysep Apeniński.