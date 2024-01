Toyota. Czterech na pięciu klientów marki wybiera ten napęd. Czy wiesz jaki?

- Hybrydy Toyoty odniosły w Polsce spektakularny sukces i stały się dominującą technologią napędową naszej marki. Co więcej, to właśnie one w ogromnej mierze odpowiadają za awans Toyoty na pozycję lidera polskiego rynku, na której utrzymujemy się od kilku lat, a w minionym roku przekroczyliśmy symboliczną granicę 100 000 sprzedanych samochodów. Naszym klientom oferujemy najnowocześniejszą, piątą generację technologii hybrydowej, która nie ma sobie równych pod względem oszczędności, trwałości i niezawodności. To fundamentalne atuty marki Toyota, na których opiera się renoma naszych samochodów, wzmocniona atrakcyjną stylistyką, bardzo dobrymi właściwościami jezdnymi i bogatym wyposażeniem w nowoczesne technologie – powiedział Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Central Europe.