TOP 20. Segment kompaktowe SUV/crossover. Zobacz ile kosztują popularne modele w tym segmencie

Kompaktowe SUVy

Kompaktowe SUV-y to dzisiaj najpopularniejsza i najliczniej reprezentowana kategoria SUV-ów, o różnym charakterze, w większości oferując standardowy lub opcjonalny napęd na obie osie i wyraźnie podwyższony prześwit. Przełomowym modelem przyczyniającym się dla wzrostu popularności tej kategorii aut była Toyota RAV4. W pierwszej dekadzie XXI wieku takie firmy jak Land Rover, Suzuki, Toyota czy Honda nawiązywały do estetyki samochodów terenowych wyglądem modeli i nierzadko kołem zapasowym przymocowanym do klapy bagażnika. Następnie, wraz ze wzrostem popularności crossoverów, kompaktowe SUV-y utraciły te cechy na rzecz bardziej stonowanej estetyki, która dla liczniejszej grupy nabywców była bardziej do przyjęcia. Z tego też powodu, kompaktowe SUV-y i crossovery są często zestawiane ze sobą naprzemiennie jako jedna zbiorcza grupa.

