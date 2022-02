Te Kuchenne Rewolucje szokowały najbardziej. Na pewno ich nie zapomnimy! Widziałeś je?

Nieudane "Kuchenne Rewolucje": restauracje bez sukcesów, ale ze skandalami

Najgorsze "Kuchenne rewolucje"? To nie tylko te, które ostatecznie zakończyły się fiaskiem restauracji – takich było sporo. Najgorsze Kuchenne rewolucje to te, w których już w momencie przyjazdu Magdy Gessler, właściciele byli bardzo negatywnie nastawieni do niej i do jej pomysłów. Niektórzy być może naiwnie liczyli, że Magda Gessler naprawi sytuację lokalu jak za dotknięciem magicznej różdżki, nie zmieniając, w ich opinii świetnych, pozycji w menu, wystroju czy sposobu traktowania pracowników. Inni nawet nie ukrywali, że zaprosili restauratorkę nie po to, by przeprowadziła w ich restauracji zmiany, ale by "Kuchenne rewolucje" zapewniły im szybką i tanią reklamę.