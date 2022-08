David Traub - amerykański producent filmowy na wakacjach w Reszlu. Zgubił telefon, policjantki pomogły mu go odnaleźć

David Traub na wakacjach w Polsce. Prosił o pomoc policję

- Sytuacja miała miejsce w piątek - 19 sierpnia 2022 r. Do policjantek pełniących służbę na terenie miasta i gminy Reszel podszedł – jak się później okazało amerykański producent filmowy. Przebywał turystycznie na Warmii i Mazurach z rodziną. Podczas rozmowy z policjantkami powiedział, ze zagubił swojego smartfona, ale GPS wgrany na telefonie syna doprowadził go do miejsca, gdzie wolał nie wchodzić. Stwierdził, że dalsze poszukiwania mogą być niebezpieczne, dlatego zwrócił się o pomoc w odnalezieniu telefonu do policjantek - poinformowała asp. Ewelina Piaścik z KPP w Reszlu.

