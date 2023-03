Tak Zakład Ubezpieczeń Społecznych liczy wysokość emerytury. Waloryzacji. Ile dostaniesz na konto w marcu 2023 r. wyższej emerytury i renty?

- Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto ukończył powszechny wiek emerytalny (60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn) i opłacił przynajmniej jedną składkę na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego .

ZUS wypłaca wyższe świadczenia od marca 2023 po waloryzacji emerytur i rent

Najniższa emerytura i trzynastka w 2023 roku będą na poziomie (to minimum):

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku. Kto i ile dostanie?

W 2023 roku najniższa emerytura, renta wzrosną z kwoty 1338,44 zł do 1588,44 zł. Gwarancja wzrostu o 250 zł (to minimum) emerytury w wysokości najniższej, gwarantowanej przez państwo dotyczy emerytów ze stażem pracy od 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), uprawniający do wypłaty.

Na wysokości emerytury znacząco wpływa staż pracy - przypominają w ZUS.