Specjalny dodatek dla mam. Mogą otrzymać 1500 zł. Takie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie

Program "Mama 4+". Czym jest i dla kogo jest przeznaczony?

Program "Mama 4+", to rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Skierowane jest do seniorów, którzy ze względu na opiekę nad co najmniej czwórką dzieci nie mogli podjąć pracy lub musieli z niej zrezygnować. W pierwszym roku istnienia projektu z dodatkowych środków skorzystało niemal 54 tysiące osób.

Jak podkreślała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, sporą część wypłacanych środków stanowią świadczenia dopełniające.

- Oznacza to, że większość uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w przeszłości pracowało, ale z pewnych powodów nie udało im się wypracować minimalnej emerytury – tłumaczy minister Marlena Maląg.