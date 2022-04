Szukasz pracy? Chcesz więcej zarabiać? W tej branży płacą tyle, co w IT! Firmy oferują atrakcyjne zarobki. Zobacz aktualne oferty pracy Barbara Wesoła

Praca hybrydowa na stanowisku Marketing Managera czeka w firmie CQURE. Wymagania?: - co najmniej 4 letnie doświadczenie jako niezależny menedżer ds. marketingu, - znajomość biznesowego języka angielskiego – co najmniej na poziomie C1. - świadomość rynku usług profesjonalnych B2B, - praktyczne doświadczenie w marketingu cyfrowym i performance. Szczegóły oferty: PRACA

Manpower opracowało bogaty raport dotyczący trendów na rynku pracy w 2022 roku. Agencja zwróciła uwagę na takie kwestie jak oczekiwania pracowników, a także braki kadrowe oraz zarobki w aż 10 branżach m.in. w digital i e-commerce, sprzedaży i marketingu, produkcji i inżynierii, farmacji czy w finansach. Okazuje się, że szczególnie digital i e-commerce, który to sektor oferuje równie atrakcyjne wynagrodzenia co branża IT, boryka się z brakami kadrowymi. Poznaj stawki wynagrodzeń i przejrzyj oferty pracy dla e-commerce i digital.