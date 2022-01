Coraz więcej zamkniętych lokali gastronomicznych. Dlaczego restauracje są zamykane?

Portal Horecabc.pl wskazuje kilka przyczyn takiej sytuacji. Po pierwsze, zdaniem ekspertów jest to presja płacowa w tej branży. Jak wyjaśniono, część pracodawców przekalkulowało swoje możliwości finansowe. Kolejnym czynnikiem jest inflacja, która przełożyła się na wzrost cen dań. Do tego dochodzą obowiązujące obostrzenia dotyczące limitu gości w lokalach.

Ponadto jako jeden z powodów podaje subwencje PFR 2.0, co miało pozwolić "dotrwać jedynie do końca roku tylko po to, by zlikwidować biznes i złożyć wniosek o umorzenie subwencji". Jednym z warunków skorzystania z pomocy i umorzenia subwencji było utrzymanie średniego zatrudnienia do końca 2021 roku.