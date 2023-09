Swołowo: przenieś się w czasie do najbardziej fascynującej wioski na Pomorzu. Odkryj atrakcje „Krainy w Kratę”

Swołowo – odkryj „Krainę w Kratę”

To, co wyróżnia Swołowo spośród innych wsi, to zachowany układ przestrzenny z czasów średniowiecza. Wieś została zaplanowana jako owalnica, która rozciąga się na osi wschód-zachód, wzdłuż niewielkiego strumyka znanego jako Zielona Struga.

W centrum wsi znajduje się mały staw, utworzony przez spiętrzenie tego cieku wodnego. Przez wieki pełnił on funkcje zarówno gospodarcze, jak i rekreacyjne. Otaczający go plac, znany jako „nawsiu”, służył jako pastwisko dla wspólnoty wiejskiej.

Niezwykła architektura i atrakcje Swołowa

Swołowo wyróżnia się zachowanymi obiektami budownictwa szkieletowego (ryglowego) z początków XIX wieku. To typowy przykład bogatej pomorskiej zagrody chłopskiej. Układ owalnicy, charakterystyczny dla regionu, został utworzony równolegle do strumienia Zielona Struga.

To doskonałe miejsce, by poznać historię życia na pomorskiej wsi. Muzeum w Swołowie oferuje lekcje i warsztaty, które przenoszą nas w czasy minionych pokoleń. Możemy dowiedzieć się, jak wyglądało życie na wsi, uczestnicząc w dawnych zajęciach, takich jak młócenie zboża, tkactwo, czy warzenie piwa.

Godziny otwarcia i ceny 2023

Dodatkowo istnieje możliwość wypożyczenia audioprzewodnika za 4 zł.

Ceny dodatkowych atrakcji:

Przejażdżki wozem po wsi lub po lesie – 10 zł – w zależności od czasu przejazdu

Przejażdżki bryczką – 100-200 zł – w zależności od czasu i trasy przejazdu

Organizacja ogniska na terenie ogrodu w zagrodzie nr 8 – 130 zł

Wizyta w Swołowie to wyjątkowa podróż w czasie i przestrzeni. To miejsce, gdzie przeszłość ożywa, a historia Pomorza jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli jesteś miłośnikiem historii, kultury i przyrody, Swołowo powinno znaleźć się na twojej liście miejsc do odwiedzenia. To prawdziwa perła Pomorza, która zachwyci swoim urokiem i unikalnym charakterem.