Świetna wiadomość dla klubu. 30 milionów na modernizację stadionu Stomilu Olsztyn

W wyniku tej inicjatywy, Janusz Cieszyński, zaniepokojony obecnym stanem Stadionu Stomilu, zdecydował się podjąć konkretną akcję. - W 2023 roku, mieszkańcy stolicy województwa nie mają odpowiednich warunków do wsparcia swojego ukochanego klubu. To niedopuszczalne, zwłaszcza gdy pragniemy, aby młodzi ludzie wybierali Olsztyn jako swoje miejsce zamieszkania. Potrzebujemy nie tylko miejsc pracy, ale także zapewnienia dobrej jakości życia. Lokalny klub piłkarski odgrywa kluczową rolę w cementowaniu społeczności, co z kolei przyciąga mieszkańców - podkreślił Minister Cieszyński.

W dążeniu do poprawy sytuacji, Minister zwrócił się do Premiera Mateusza Morawieckiego o wsparcie finansowe dla pierwszego etapu budowy Stadionu Stomilu. Również Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, aktywnie angażując się w sprawę, wystąpił o aż 30 000 000 złotych na ten cel. Dzięki wspólnym wysiłkom, udało się pozyskać wymaganą kwotę, która pokryje połowę planowanej inwestycji.

- Cieszę się, że udało się osiągnąć ten cel, jednak to dopiero początek. Liczę na to, że druga połowa środków pojawi się w wieloletnim planie finansowym miasta. Zgodnie z obietnicą Prezydenta Grzymowicza, musimy skoncentrować się na kompleksowej odbudowie Stadionu Stomilu, aby przywrócić mu dawny blask - zaznaczył Minister Cieszyński.