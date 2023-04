Święta Warmia i 300 - letni świadkowie historii

Warmia to kraina historyczna w Polsce, położona w północno-wschodniej części kraju.

Nazwa "Warmia" pochodzi od słowa "warm", które w języku staropruskim oznaczało "wodę" lub "bagna", co nawiązuje do charakterystycznych dla regionu licznych jezior, bagien i rozlewisk.

Warmia jest znanym ośrodkiem turystycznym, ze względu na malownicze krajobrazy, liczne zabytki, w tym gotyckie katedry w Olsztynie i Fromborku, związane z astronomem Mikołajem Kopernikiem, a także piękne zamki i pałace, takie jak Zamek w Lidzbarku Warmińskim czy Pałac w Kętrzynie. Warmia to również region słynny z produkcji sera, piwa i wina.

Woryty, to malowniczo położona wieś nieopodal Gietrzwałdu.

Gietrzwałd to znane sanktuarium maryjne w Polsce, położone w województwie warmińsko-mazurskim, niedaleko Olsztyna. Sanktuarium zostało założone w XIX wieku przez ks. Augustyna Rosentretera, a jego najważniejszym elementem jest kaplica, w której znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.