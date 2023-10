Strefy czasowe na świecie. W której strefie czasowej jest Polska, a w której USA? Wszystko, co warto wiedzieć o obowiązującym podziale

Ile jest stref czasowych na świecie? Mapa

Na wprowadzenie takiego podziału czasu zdecydowano się w 1884 roku. Pierwszą strefę czasową, czyli czas uniwersalny, wyznacza południk zerowy (przechodzący przez punkt w londyńskiej dzielnicy Greenwich). Pierwsza strefa czasowa oznaczana jest często skrótem UTC (Universal Time Coordinated, w Polsce: uniwersalny czas koordynowany) lub GMT (Greenwich Mean Time, w Polsce: czas w Greenwich). Czas UTC odmierzany jest przez niesamowicie dokładne zegary atomowe z dokładnością do jednej nanosekundy.

Wikipedia.org / UnaitxuGV, Heitordp and others / Domena publiczna

Na świecie istnieją 24 strefy czasowe, czyli wyznaczone obszary, o szerokości ok. 15 stopni długości geograficznej, choć dla wygody ludzi zamieszkujących niektóre państwa – nieco zmodyfikowane. W każdym punkcie zlokalizowanym na tym samym południku obowiązuje ten sam czas lokalny, co dobrze obrazuje poniższa mapa:

Czas uniwersalny jest podstawą dla pozostałych stref czasowych na świecie – im dalej od południka zerowego (na zachód lub wschód), tym większa jest różnica czasu. Lokalizacje położone na wschód od Greenwich oznaczane są plusem (liczba godzin do przodu), natomiast na zachód – minusem (liczba godzin do tyłu).

Strefa czasowa w Polsce

Polska znajduje się w strefie czasowej GMT+1. Oznacza to, że kiedy w naszym kraju zegary wskazują godzinę 16:00, w Greenwich jest godzina 15:00. Co ciekawe, gdyby strefy czasowe nie były lekko „ponaciągane” lub „uproszczone”, we wschodniej części Polski obowiązywałaby strefa czasowa GMT+2, co oznaczałoby 1-godzinną różnicę czasową w obrębie kraju.