Spotkanie z Kandydatami do Sejmu na Pchlim Targu w Ełku [WIDEO]

Olga Semeniuk-Patkowska: Jak najdalej od szkalowania polskiego munduru

Wszystkie rozmowy, które toczę tutaj z mieszkańcami dotyczą przede wszystkim ochrony i obrony polskiego munduru. Mamy grono wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy chętnie z nami rozmawiają. Widzę dużą aktywność jeśli chodzi o same pójście do wyborów. To pokazuje, że z tego święta demokracji, jakim są wybory w Polsce, Polacy chcą korzystać - powiedziała Olga Semeniuk-Patkowska.