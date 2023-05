Skutery do 125 ccm. Alternatywa dla motocykla - przegląd polskiego rynku Bogusław Korzeniowski

Address 125 ma klasyczny styl i dobrą ergonomię. Każdy aspekt projektu ma na celu podkreślenie uroku klasycznej sylwetki skutera. Począwszy od zaokrągleń przez atrakcyjną linię nadwozia z chromowanymi akcentami po analogowy prędkościomierz z cyfrowym wyświetlaczem. Address 125 jest nie tylko praktyczny, ale też oszczędny. Address 125 o masie jedynie 105 kg został zaprojektowany tak, aby był łatwy w prowadzeniu i pozwalał na swobodne manewrowanie. Wysokość siedziska oraz przestrzeń podłogi zostały zoptymalizowane pod kątem dopasowania do różnych sylwetek kierowców, aby zapewnić każdemu właściwy komfort jazdy. Stabilność podczas jazdy na wprost oraz w zakrętach jest doskonała, a duży prześwit umożliwia kierowcy pochylanie pojazdu. Address 125 udowadnia swoje zalety w każdej z sytuacji, które mogą się wydarzyć w mieście. Waga – 105 kg moc – 6,9 kW Zużycie paliwa 1,9 l/100 km Zbiornik paliwa - 5 litrów cena – 8500 zł wymiary dł/szer/wys – 1825/680/1160 mm Archiwum Zobacz galerię (16 zdjęć)

Mając prawo jazdy kategorii B można poruszać się motocyklami i skuterami o pojemności skokowej do 125 ccm. To doskonała informacja dla osób, które chcą spróbować jazdy jednośladem, ale nie uśmiecha im się odbycie dodatkowego kursu na nową kategorię prawa jazdy. Nie musimy też zdawać egzaminu i poświęcać na to czasu oraz pieniędzy.