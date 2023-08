Silna Biało – Czerwona. Obchody święta Wojska Polskiego

15 sierpnia i wszystkie towarzyszące pikniki będą pokazem siły jedności, tego wszystkiego co dzieje się przy granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to ważne wydarzenie dla nas wszystkich. Pokazujące, że Polacy stoją murem za polskim mundurem. Pokazujące, że żołnierze Wojska Polskiego są świetnie wyszkoleni, że dysponują nowoczesną bronią. Sądzę, że pokaz Abramsów, czołgów K2, armatohaubic K9, Bayraktarów udowodni, że Wojsko Polskie jest nowocześnie uzbrojone. Dodam do tego także Patrioty i zestawy Małej Narwi. To są wszystko przykłady tego, jak dynamicznie wzmacniane jest Wojsko Polskie. To są przykłady jak władze Polski dbają o to, żeby Polska była bezpieczna. Zachęcam wszystkich, żeby przyjechać do Warszawy i uczestniczyć w defiladzie, żeby obserwować żołnierzy. Następnie, żeby uczestniczyć w piknikach, w 70 miejscowościach w całej Polsce.