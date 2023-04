Sandomierski Szlak Jabłkowy, czyli wyjątkowa majówka 2023 w Sandomierzu i okolicach. Jakie atrakcje czekają na tej trasie?

Majówka na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym

Poza jabłoniami, w okolicy można zobaczyć też sady gruszek, śliw i innych owoców. W trakcie wycieczki można też odwiedzić liczne skanseny, muzea oraz punkty sprzedaży regionalnych produktów. To natomiast doskonała okazja do spróbowania lokalnych wyrobów takich jak:

Sandomierski Szlak Jabłkowy to trasa turystyczna, która prowadzi przez piękne tereny Sandomierszczyzny, a zwłaszcza przez okolice Sandomierza. To prawdziwe rarytasy dla miłośników natury, którzy chcą połączyć wypoczynek z aktywnością fizyczną i zwiedzaniem ciekawych miejsc. Na szlaku znajdują się liczne plantacje jabłoni, które już w maju są pełne pięknych białoróżowych kwiatów.

Co można zobaczyć na trasie Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego?

Sandomierski Szlak Jabłkowy to trasa całoroczna, ale majówka to idealny czas, by wybrać się na nią po raz pierwszy. To idealne miejsce na rodzinny wypad. W maju kwitną jabłonie, a temperatura na pewno będzie sprzyjała aktywności fizycznej i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Niezwykle ciekawe mogą być też wizyty w skansenach, gdzie można poznać życie na wsi sprzed wieków. Na szlaku można też znaleźć liczne miejsca do piknikowania oraz wypoczynku wśród przyrody.

Jednym z ciekawszych punktów szlaku jest wieś Rzochów, gdzie co roku organizowana jest „Jesienna Olimpiada Sadownicza". W tym czasie można zobaczyć pokazy zbioru jabłek oraz wystawy sprzętu sadowniczego. Jest to także doskonała okazja, by posmakować tradycyjnych potraw regionalnych, przygotowywanych na bazie sezonowych produktów.