Relacja z Mistrzostw Polski w Ultimate i Frisbee (wideo)

Ultimate jest sportem zespołowym, w którym używa się latającego dysku. Jest rozgrywany przez drużyny siedmioosobowe na prostokątnym boisku, około połowę węższym niż boisko do piłki nożnej, ze strefami punktowymi na obu końcach. Celem każdej z drużyn jest zdobycie punktu poprzez złapanie dysku przez jednego z zawodników w strefie punktowej przeciwnika. Zawodnik trzymający dysk nie może z nim biegać, ale może podać go w dowolnym kierunku i do dowolnego zawodnika ze swojej drużyny. Gdy podanie nie zostanie złapane przez zawodnika drużyny atakującej, następuje strata dysku i drużyna przeciwna przejmuje jego posiadanie. Ma wtedy okazję do zdobycia punktu. Zwyczajowo mecz rozgrywany jest do 15 punktów i trwa około 100 minut. Ultimate jest sportem bezkontaktowym, w którym nie ma sędziów. Zawodnicy sędziują sobie sami zgodnie z honorowym kodeksem – Spirit of the Game.