4 złote medale polskich żeglarzy z niepełnosprawnościami w Otwartych Mistrzostwach Świata klasy Hansa. Biało-czerwona dominacja na Atlantyku

- Trener miał dobrą intuicję, zgłaszając mnie do startu w klasie Hansa 2.3. To mój debiut w tej klasie. Dziękuję bardzo trenerowi za zaufanie, którego nie zawiodłem. Zdobyłem swój pierwszy tytuł mistrza świata, chociaż nie wiedziałem tak naprawdę, na co mnie stać. Gdy w bardzo trudnych warunkach wygrałem pierwszy wyścig, uwierzyłem, że może być dobrze. Skończyło się na komplecie wygranych wyścigów. Nawet mi się to nie śniło. To niesamowite uczucie – mówi Andrzej Bury.