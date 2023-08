Już za tydzień bieg (za)Dyszka ZETO Software w Olsztynie!

Już za kilka dni odbędzie się bieg, na który mieszkańcy Olsztyna i regionu czekają cały rok. W ostatnią wakacyjną sobotę sierpnia wspólnie na starcie staną zarówno zawodowi biegacze, jak i amatorzy, wszystkich ich łączy zamiłowanie do tej dyscypliny. Udział w (za)Dyszce to zatem świetna okazja do ścigania się z najlepszymi i zmierzenia się na trasie z czasem, swoją motywacją i słabościami. Do wyboru będą dwa dystanse 5 i 10 km. Obie trasy przebiegać będą po urokliwych leśnych ścieżkach w okolicach Jeziora Długiego i rzeki Łyny. Ten fakt sprawia, że zawody zyskują charakter trailowych, a towarzyszące podczas startu emocje i czas spędzony z naturą zostaną na pewno dobrze zapamiętane. (za)Dyszka ZETO Software to nie jest zwykły bieg. Tego dnia wszystkich zawodników i kibiców łączy coś jeszcze – wspólny charytatywny cel. Impreza jest organizowana dla Łukasza Lisowskiego, który kilkanaście lat temu uległ wypadkowi i potrzebuje wsparcia. Całość wpisowego zostanie przekazana na jego rehabilitację i leczenie.

(za)Dyszka łączy pomaganie z bieganiem. Liczą się oczywiście sportowe wyniki i rywalizacja, ale równie ważny jest nasz wspólny cel, czyli pomoc Łukaszowi. Cieszymy się, że podczas tego wyjątkowego wydarzenia łączymy siły, dzielimy się dobrem, sportową energią i pokazujemy, jak wiele można zdziałać razem – mówi Agnieszka Korpal, organizatorka biegu.