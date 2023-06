Porządki w samochodzie. Nie zapominaj o bagażniku

Bagażnik to często zapomniany zakątek naszego auta, który służy jako uniwersalny schowek dla mnóstwa przedmiotów, przez co łatwo może zrobić się tam spory bałagan.

Mimo że regularnie myjemy, odkurzamy i pielęgnujemy nasze pojazdy, jest jedno miejsce, które zdarza nam się pomijać – bagażnik. Przewożąc w nim najróżniejsze przedmioty – od zakupów spożywczych i bagaży po sprzęt sportowy – nietrudno o zabrudzenie czy zniszczenie jego wnętrza, którego naprawa może się okazać naprawdę kosztowna. Żeby do tego nie dopuścić, warto odpowiednio zadbać o tę część auta.

Bagażnik to często zapomniany zakątek naszego auta, który służy jako uniwersalny schowek dla mnóstwa przedmiotów, przez co łatwo może zrobić się tam spory bałagan. Ze względu na to, że przewozimy w nim nie tylko torby i bagaże, ale także rzeczy mające styczność z ziemią i brudem jak buty, narzędzia czy dziecięcy wózek, utrzymanie w nim porządku może się wydawać sporym wyzwaniem. Istnieje jednak kilka sposobów, aby zachować go w jak najlepszym stanie. Pomocne mogą okazać się także uniwersalne gadżety i akcesoria, które ułatwiają organizację wewnątrz bagażnika i zabezpieczają zarówno jego wnętrze, jak i zawartość.

Po pierwsze – zapobiegaj

Podczas przewożenia przedmiotów – od zakupów, przez sprzęt sportowy i bagaże aż po zwierzaki domowe – powierzchnia bagażnika jest nieustannie podatna na różne uszkodzenia. Tym samym, warto ją odpowiednio zabezpieczyć, aby nie dopuścić do poplamienia czy zniszczenia oryginalnej tapicerki, której pranie lub wymiana mogą sporo kosztować. Dobrym rozwiązaniem będzie mata chroniąca wnętrze bagażnika. Co więcej, ze względu na swoje antypoślizgowe właściwości pomoże w utrzymaniu porządku w aucie i zapobiegnie przemieszczaniu się rzeczy z tyłu pojazdu.

– Wkładki do bagażnika – wykonane z gumy lub tworzywa TPE – odznaczają się dużą trwałością i odpornością na ścieranie, dzięki czemu skutecznie zabezpieczają wykładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi np. transportowaniem ostrych narzędzi. Zatrzymują wodę, błoto, piasek, a także sierść zwierząt, chroniąc bagażnik przed zabrudzeniem i trudnymi do usunięcia plamami. Ich dodatkową zaletą jest łatwość czyszczenia, ponieważ matę wystarczy opłukać pod bieżącą wodą – mówi Bartosz Frontczak, ekspert marki FroGum.

Pożegnaj bałagan

Kolejnym krokiem do utrzymania porządku w bagażniku jest jego regularne sprzątanie i odkurzanie. Tutaj nieocenionym wsparciem będzie podręczny odkurzacz samochodowy. Ciekawą opcją jest – pod warunkiem gwarancji odpowiedniej mocy – bezprzewodowy model zasilany akumulatorowo. Korzystając z niego, nie musimy martwić się o stały dostęp do prądu, a także plączące się pod nogami kable. W przeciwieństwie do tradycyjnego odkurzacza takie urządzenie jest lekkie i kompaktowe, dzięki czemu z łatwością dotrze do trudno dostępnych zakamarków bagażnika, pozbywając się piachu, kurzu czy ziemi. Dodatkową zaletą, którą szczególnie docenią alergicy, będzie wyposażenie w oczyszczający filtr likwidujący roztocza, bakterie i alergeny. Jeśli wcześniej odpowiednio nie zabezpieczyliśmy podłogi bagażnika i teraz zmagamy się z wilgotnymi zabrudzeniami, przydatną funkcją odkurzacza będzie praca na mokro, dzięki której pozbędziemy się rozlanych cieczy oraz usuniemy plamy z m.in. błota.

– Ręczny odkurzacz to gadżet, który z pewnością przyda się każdemu kierowcy. Warto zwrócić uwagę, aby w zestawie posiadał wiele różnych końcówek, które można odpowiednio dopasować do rodzaju sprzątanej powierzchni, w tym wykładziny czy plastikowych szczelin – podpowiada ekspert marki FroGum. Systematyczne sprzątanie bagażnika to także okazja do przeglądu tego, co rzeczywiście w nim przechowujemy. Często znajdują się tam przedmioty, które nie są nam już potrzebne lub które można trzymać gdzie indziej, dlatego dobrze jest regularnie sprawdzać jego zawartość i na bieżąco pozbywać się niepotrzebnych rzeczy. Dzięki temu zyskasz więcej miejsca i łatwiej będzie Ci utrzymać porządek.

Korzystaj z akcesoriów

Zapewne każdy kierowca doświadczył przynajmniej raz sytuacji, gdy jadąc, zakupy wypadały z siatek, a butelki bezładnie turlały się po tylnej części pojazdu. Prostym sposobem na uniknięcie takich sytuacji i funkcjonalne zorganizowanie przestrzeni wewnątrz auta są akcesoria przeznaczone do bagażnika samochodowego. Pomagają uporządkować przewożone w nim przedmioty i zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się podczas jazdy. Mogą mieć przegródki, kieszenie i paski, aby utrzymać bagaże na swoim miejscu. Organizery są niezwykle przydatne przy mniejszych rzeczach, takich jak butelki z płynami, drobne narzędzia czy nawet zabawki dla dzieci. Dzięki nim łatwiej będzie nam znaleźć potrzebne przedmioty, a także unikniemy sytuacji, kiedy delikatne pakunki są przygniatane przez cięższe. Ciekawą propozycją będzie organizer z funkcją chłodzenia. Świetnie sprawdzi się do przewożenia produktów spożywczych i napojów w trakcie podróży, łącząc zalety klasycznego pojemnika z przegrodami z właściwościami lodówki turystycznej.

W utrzymaniu porządku wewnątrz bagażnika przydatne mogą okazać się także kieszenie i siatki – np. na rzepy – które można zamontować z tyłu foteli. Zapewniają one dodatkowe miejsce na drobne przedmioty, które chcemy mieć pod ręką, ale nie chcemy, by leżały luzem, powodując bałagan. Regularne sprzątanie, odpowiednie zabezpieczenie wnętrza bagażnika oraz korzystanie z akcesoriów ułatwiających utrzymanie porządku pozwalają zachować jego czystość i funkcjonalność na dłużej. Nie tylko podnosi to komfort korzystania z pojazdu, ale także zwiększa bezpieczeństwo w trakcie jazdy.

