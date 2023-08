Ford Kuga 2.5 FHEV 190 KM AWD. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

Ford Kuga. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Kilka razy wspominałem, że imponują mi najnowsze modele BMW, Audi czy Mercedesa pod względem nowoczesnych rozwiązań, gadżetów i rzucającej się w oczy stylistyki, ale jeśli miałbym wybierać auto dla siebie, do codziennej, normalnej jazdy, wybrałbym coś spokojniejszego. Z segmentu premium być może byłoby to Volvo, natomiast wśród popularnych marek to Ford cechuje się spokojem i stonowanym charakterem w segmencie C-SUV. Zresztą wystarczy rzucić okiem na naszego bohatera. Projektanci pracujący nad modelem Ford Kuga nie mieli zamiaru konkurować w konkursach piękności ani tworzyć samochodu, który miałby olśniewać na ulicy. Przeciwnie, Kuga została zaprojektowana w dojrzałym, nowoczesnym, lecz umiarkowanie ekstrawaganckim stylu.

Co do wnętrza, ci, którzy są zaznajomieni z nowymi modelami Forda, odnajdą się w Kudze bez trudu. Wydaje się, że Kuga oferuje pewnego rodzaju stylistyczny kolaż, w którym każdy szczegół kryje nietypowe elementy. Na szczęście projektanci zastosowali je z umiarem, zachowując harmonię. Warto zwrócić uwagę na obecność licznych tradycyjnych przycisków i pokręteł, co na pewno przypadnie do gustu zwolennikom konwencjonalnego podejścia. Jeśli chodzi o jakość materiałów, Kuga nie zawodzi, choć w niektórych miejscach zarówno wybór, jak i faktura materiałów nie zachwycają. Warto docenić brak popularnych, ale podatnych na zarysowania elementów w czarnym lakierze (tzw. piano black) w kluczowych punktach. Być może niedługo Kuga doczeka się liftingu, a jej wnętrze najpewniej upodobni się do obecnego Focusa tj. większy ekran i brak tradycyjnych elementów sterujących np. klimatyzacją. Cóż, takie czasy.

Charakterystyczna atrapa chłodnicy o szerokim, diamentowym kształcie stała się rozpoznawalnym symbolem marki. Reflektory, umieszczone szeroko, wyposażone w soczewki o interesującej wewnętrznej grafice, dodają autu uroku i rozpoznawalności. Linie zderzaka wyrażają dynamizm, a boczne przetłoczenia nadają lekkości i sportowego charakteru. Tył pojazdu prezentuje się równie estetycznie, a lampy nawiązują do tych znanych z modelu Ford Focus, co tworzy wrażenie zwartej, muskularnej sylwetki. W wersji ST-Line pojawiają się sportowe akcenty, które przyciągną młodszych klientów. Otrzymałem do przetestowania specjalną odmianę ST-Line Black, wyposażoną w czarne felgi i dodatki, które w połączeniu z białym lakierem tworzyły bardzo atrakcyjną całość.

Przechodząc do przestrzeni bagażowej, w modelu wyposażonym w koło zapasowe pojemność bagażnika mieści się w zakresie od 419 do 590 litrów, w zależności od konfiguracji oparcia kanapy. Gdy zdecydujemy się na zestaw naprawczy, te wartości wzrastają do przedziału 475-645 litrów. Po złożeniu oparcia kanapy, maksymalna pojemność bagażnika wynosi imponujące 1534 litry.

Ford Kuga. Dane techniczne i wrażenia z jazdy

Nie tylko kultura pracy stoi na wyjątkowo wysokim poziomie, ale także nie brakuje mocy i elastyczności, a dodatkowo spalanie okazuje się zadziwiająco niskie. Systemowa moc wynosząca 190 KM (w tym 140 KM z silnika spalinowego) w zupełności wystarcza, by Kuga wraz z pasażerami, bagażem i przyczepionym namiotem na dachu zachowywała dynamiczność i elastyczność niezależnie od warunków. Chociaż na trasie starałem się utrzymywać prędkość do 120 km/h (maksymalnie 130 km/h według zaleceń producenta zamontowanym namiotem Thule), to i tak trudno mieć jakiekolwiek obiekcje. Podróż tym samochodem to po prostu komfort i przyjemność. W trakcie krótkiego wyjazdu, poruszając się po różnorodnych drogach - od podmiejskich po wojewódzkie i gminne z ograniczeniami od 70 do 90 km/h - udało mi się uzyskać średnie spalanie poniżej 6 l/100 km. Nawiasem mówiąc, na ekspresowej przy prędkości 120 km/h, wskaźnik spalania nie przekroczył 7 l/100 km. Mniemam, że bez dodatkowego oporu aerodynamicznego związanego z namiotem na dachu i uchwytem na rowery, możliwe byłoby osiągnięcie jeszcze niższych wartości bez większego trudu. Warto także wspomnieć o sprawnej trakcji, dzięki dołączanemu napędowi na cztery koła, która dodawała pewności podczas jazdy w terenie leśnym czy po nierównościach. Warto również wspomnieć o komfortowej skrzyni eCVT – to w połączeniu z napędem AWD i prostą hybrydą stanowi receptę na naprawdę przyjemny i oszczędny samochód rodzinny.

Ford Kuga. Wyposażenie Thule – namiot Approach i bagażnik Epos

Czy Kuga to dobre rozwiązanie na auto rodzinne? W połączeniu z dodatkami od Thule – na pewno! Namiot Thule Approach można zamontować na większości samochodów z relingami, jednak trudno nie zauważyć, że to właśnie do SUV-a taki zestaw pasuje najlepiej. W połączeniu z napędem na cztery koła oraz lekko podwyższonym zawieszeniem można się wybrać znacznie dalej, by w pełni cieszyć się bliskością przyrody. Ale zacznijmy od samego początku.

– Namiot posiada innowacyjne uchwyty, które pozwalają zamontować go na dachu w kilka minut. Nie trzeba się więc obawiać, że zostaniemy zmuszeni do podróżowania z nim przez cały rok. Co ważne, uchwyty wyposażone są w zamki, zabezpieczające namiot na dachu auta. Gdy już dotrzemy do celu, rozłożenie namiotu zajmuje tylko kilka minut od momentu zaparkowania auta. Podobnie jest ze składaniem – wyjaśnia Artur Krysiak z firmy Thule.

Namiot Thule został już zamontowany na relingach przed testem, ale oczywiście zlekceważyłem konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi i na weekend postanowiłem wybrać się bez wcześniejszej wiedzy na temat tego, jak go rozłożyć, złożyć, ustawić etc. W międzyczasie obejrzałem krótki film instruktażowy, więc na pole namiotowe ruszyłem praktycznie bez przygotowania – z myślą „co ma być, to będzie”. Najwyżej będę spał w bagażniku… Składanie namiotu, rozkładanie dodatkowego dachu oraz montaż markizy Thule Approach Awning zajęło mi nieco ponad 30 minut. Rozumiem, że to trochę czasu, ale przy kolejnym podejściu prawdopodobnie udałoby mi się to zrobić znacznie szybciej, być może w około 15-20 minut. Wszystkie czynności są intuicyjne, a gdyby dwie osoby wzięły się do pracy, w krótkim czasie mielibyśmy gotowy dom na dachu, idealny do komfortowego spania.

Ford Kuga nie jest samochodem skrajnie nowoczesnym, naszpikowanym ciekawymi technologiami czy gadżetami, ale w wielu konkurencjach jest naprawdę mocnym graczem. To praktyczny, przestronny i bardzo komfortowy rodzinny SUV, który dysponuje sporym bagażnikiem, regulowaną kanapą, świetnym wyposażeniem oraz naprawdę wydajnym oraz bardzo oszczędnym napędem. Moim zdaniem właśnie wersja 2.5 FHEV 190 KM z napędem AWD jest najlepszym rozwiązaniem do tego auta, choć odpowiednio doposażona wersja robi się dość kosztowna. Kamil Rogala

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez producenta, namiot Thule Approach wyróżnia się nowoczesnym kształtem, który gwarantuje przestronne wnętrze oraz dodatkową przestrzeń życiową. Ten model jest dostępny w trzech różnych rozmiarach i trzech kolorach. W trakcie mojego testu użyłem wersji, która wraz z belkami ważyła 65 kg i miała miejsce dla maksymalnie trzech osób. Udźwig dynamiczny to 75 kg, natomiast statyczny to 225 kg, co oznacza, że użytkownicy namiotu mają do wykorzystania 160 kilogramów. Powierzchnia do spania ma wymiary 240x130 cm, a najwyższy punkt wnętrza znajduje się na wysokości 102 cm. Namiot wyposażono w interesujący system okien o znacznym rozmiarze, które nie tylko wprowadzają do środka światło, lecz także zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza... co miałem okazję sprawdzić nocą, kiedy to temperatura spadła (w sierpniu!) do 11 stopni Celsjusza. Na szczęście udało mi się szybko zamknąć okna i resztę nocy mogłem spędzić w znośnej temperaturze.

Do zestawu dołączony był montowany na haku bagażnik rowerowy Thule Epos. Może on przewieźć do 3 rowerów i jest wyposażony w teleskopowy system montowania rowerów dostosowany do wszystkich rodzajów i rozmiarów – górskich, gravelowych czy elektrycznych. Ceny? Na oficjalnej stronie producenta namiot Thule Approach w wersji S kosztuje 11 889 złotych, wersja M to koszt 14 259 złotych, a wariant L kosztuje 16 639 złotych. Bagażnik rowerowy Thule Epos na trzy rowery to koszt 5 499 złotych.