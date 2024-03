Polscy windsurferzy na medalowym kursie w hiszpańskim Kadyksie

PZŻ

Trwa dobra passa polskich windsurferów. Kilka tygodni temu Paweł Tarnowski wywalczył tytuł wicemistrza świata w olimpijskiej, windsurfingowej klasie iQFoil, a teraz reprezentant Sopockiego Klubu Żeglarskiego potwierdził wysoką formę kończąc na drugim miejscu regaty iQFoil Games. To międzynarodowy cykl, w którym rywalizują zarówno seniorzy, młodzieżowcy, jak i juniorzy.

W Kadyksie reprezentanci Kadry Narodowej PZŻ od początku spisywali się rewelacyjnie. Wśród seniorów Michał Polak i Paweł Tarnowski pewnie przebrnęli przez serię eliminacyjną i odpowiednio z pierwszego i drugiego miejsca awansowali do serii medalowej. Michał Polak miał zapewniony start w wyścigu finałowym, a Paweł Tarnowski najpierw musiał przebrnąć przez wyścig półfinałowy. W wielkim finale, odbywającym się w ekstremalnie ciężkich warunkach, ich rywalem był Hiszpan NachoBaltasar Summers i to właśnie on pogodził biało-czerwonych.