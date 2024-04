Paweł Tarnowski wygrywa regaty Pucharu Świata. Brąz Przybytka i Piaseckiego!

Tak było w windsurfingowej klasie iQFoil. Paweł Tarnowski, jako lider po serii eliminacyjnej, awansował bezpośrednio do wyścigu finałowego i czekał spokojnie na wyłonienie dwóch rywali, z którymi miał się zmierzyć w walce o medale. Ale się nie doczekał, bo z powodu braku wiatru sędziowie odwołali całą serię medalową, co oznaczało, że Polak mógł się cieszyć ze złotego medalu. Jego zwycięstwo nie podlegało dyskusji – wygrał aż 6 z 10 rozegranych wyścigów i potwierdził znakomitą formę.

Cieszę się bardzo nie tylko z wyniku, ale też z tego, że potrafiłem utrzymać pozycję lidera od pierwszego do ostatniego wyścigu. Cieszy też liczba wygranych wyścigów. Na tym najwyższym poziomie to ma duże znaczenie, jeśli chodzi o walkę o medale najważniejszych imprez. Forma jest i wierzę, że utrzymam ją do końca sezonu, a jej szczyt ma przyjść w sierpniu na Igrzyskach Olimpijskich.

W klasie 49er od początku regat świetnie spisywały się trzy polskie załogi. Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki, Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch (wszyscy AZS AWFiS Gdańsk) oraz Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki (AZS AWFiS Gdańsk / AZS Poznań) w komplecie awansowali do dzisiejszego, podwójnie punktowanego wyścigu medalowego z udziałem 10 najlepszych załóg. Najrówniej pływali Przybytek i Piasecki, którzy do wyścigu medalowego przystąpili z drugiego miejsca.

Jesteśmy zadowoleni z całych regat, bo żeglowaliśmy stabilnie, równie popełniliśmy mało błędów, a warunki na akwenie były dość ciężkie. Wiatr był zazwyczaj niestabilny i nieprzewidywalny, każda decyzja na wodzie miała więc swoją wagę. Najbardziej jesteśmy zadowoleni z naszych startów, to element, nad którym ostatnio dużo pracowaliśmy i cieszę się, że są tego efekty. Teraz przed nami regaty Pucharu Świata w Hyeres we Francji. Tam spodziewamy się dużo silniejszego wiatru, więc będzie okazja do pokazania swoich możliwości w zupełnie innych warunkach.

W klasie 49er Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki sklasyfikowani zostali na 5 miejscu, a 8 miejsce zajęli Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch. Trzy polskie załogi w czołowej 10 regat Pucharu Świata, do tego jeden medal, to potwierdzenie siły polskiego 49era i duży ból głowy dla Zespołu Decyzyjnego ds. Przygotowań Olimpijskich, który będzie rekomendował załogę reprezentującą Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. Oby jednak zawsze taki ból głowy występował. W tej klasie walka o Paryż będzie pewnie trwała do samego końca, a przed zawodnikami jeszcze jedne regaty Pucharu Świata oraz majowe Mistrzostwa Europy.

W klasie ILCA 6 dużą niespodziankę sprawiła Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń). Ambasadorka PGE Sailing Team przez całe regaty bardzo ambitnie walczyła o awans do czołowej dziesiątki i jak już się w niej znalazła, to miejsca tego nie wypuściła, mimo że mocne, doświadczone i utytułowane rywalki naciskały.

Teraz żeglarska flota przenosi się do Francji. W Hyeres, w dniach 21-27 kwietnia podczas Francuskiego Tygodnia Olimpijskiego odbędą się kolejne regaty Pucharu Świata. Będą one ostatnią szansą na wywalczenie kwalifikacji olimpijskich dla krajów. Polska walczy jeszcze o przepustki do Paryża (a w zasadzie do Marsylii, bo tam odbędzie się żeglarska część Igrzysk) w klasach FormulaKite mężczyzn, FormulaKite kobiet, 470 (klasa mieszana) i ILCA 7 (klasa męska). Polskich żeglarzy na pewno na Igrzyskach zobaczymy w klasach iQFoil kobiet, iQFoil mężczyzn, ILCA 6 (klasa żeńska) i 49er (klasa męska).