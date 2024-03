Lilly May Niezabitowska mistrzynią Europy w olimpijskiej klasie ILCA 6!

Lilly May Niezabitowska wygrała te regaty w sposób bezapelacyjny. Polka drugiego dnia mistrzostw wyszła na prowadzenie i nie oddała go już do końca. Kluczem do sukcesu było równe, stabilne pływanie w ścisłej czołówce. W serii eliminacyjnej Lilly wygrała dwa z siedmiu wyścigów i ani razu nie wypadła poza pierwszą dziesiątkę. W serii finałowej nie podejmowała ryzyka, kontrolowała przebieg wydarzeń i do ostatniego wyścigu przystępowała z dużą przewagą nad broniącą tytułu Włoszką Emmą Mattivi.

- Jestem niesamowicie szczęśliwa, udało mi się spełnić wszystkie założenia, jakie miałam na te regaty. Żeglowałam równo kończąc wyścigi głównie w top10, czułam że jestem szybka i rozumiałam, co się działo na akwenie. To wszystko, plus podejście na luzie (uśmiechanie się do aparatu na każdej boi), pozwoliło mi wystartować do ostatniego wyścigu z przewagą aż 31 punktów. Już po pierwszej halsówce wiedziałam, że mam złoto! Teraz czas na świętowanie i chwilę odpoczynku, bo już pod koniec miesiąca Puchar Księżniczki Zofii na Majorce, a w lipcu Mistrzostwa Świata do lat 21