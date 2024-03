Planetarium Olsztyn: Koncert, przejażdżki Teslą i pokazy astronomiczne

W godzinach 11–16 odbędą się "Pokazy Słońca przez Teleskop" , umożliwiające obserwację najbliższej gwiazdy naszego układu słonecznego. W przypadku zachmurzenia, pokazy będą przeniesione do wnętrza Planetarium. O godzinie 13 zaplanowana jest specjalna projekcja pod tytułem "Wielkim wozem do wiosny" , prezentująca najjaśniejsze gwiazdy gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy , które są szczególnie widoczne wiosną na naszym niebie.

Magdalena Pilska-Piotrowska , dyrektorka Planetarium, zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniu, które już przed oficjalnym rozpoczęciem astronomicznej wiosny, zapowiada niezapomniane przeżycia. Oprócz regularnych seansów, planowane są liczne dodatkowe atrakcje.

Dla najmłodszych odwiedzających przygotowano "kosmiczne" zadania, które będą czekać na stanowisku bileterek. Ponadto, w godzinach 10-18, będzie możliwość zapoznania się z wybranymi modelami samochodów marki Tesla oraz wzięcia udziału w jazdach testowych (zapisy tutaj).

Wszystko to dopełni koncert zespołu Żywioły o godzinie 17, który zostanie połączony z efektownymi wizualizacjami autorstwa Joanny Paczkowskiej (Surrealka). Żywioły, to muzyczna mieszanka tango nuevo, new jazz musette, melodii klemerskiej i klasyki.