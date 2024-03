Znaczenie prawidłowej utylizacji leków przeterminowanych, dlaczego to takie ważne?

Czy wiesz, że co trzeci Polak przechowuje w swoim domu leki przeterminowane? Brak regularnego sprawdzania dat ważności oraz świadomości wśród chorych prowadzi do takiego zjawiska. Odkładanie tych spraw na później oraz bieg życia często sprawiają, że zapominamy o konieczności aktualizacji zawartości naszej apteczki.

Zanieczyszczenie środowiska: Groźba wysypisk śmieci i wód

Wyrzucanie przeterminowanych leków do kosza, czy spuszczanie ich do kanalizacji, nie rozwiązuje problemu - wręcz przeciwnie, może przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska. Leki, trafiając, na wysypiska śmieci, lub do systemów kanalizacyjnych, w końcu wracają do nas w postaci zanieczyszczeń. Nawet niewielkie ilości substancji farmaceutycznych mogą być szkodliwe dla środowiska, i życia wodnego.