PKP Intercity: dodatkowe połączenia i więcej miejsc w pociągach w długi czerwcowy weekend

Ponadto, aby ułatwić dojazd do popularnych miejscowości wypoczynkowych PKP, Intercity w wybrane dni długiego weekendu, wydłuży relacje części połączeń. Np. jedna para pociągów Express InterCity Premium kursująca na trasie Kraków – Gdynia – Kraków obsłuży też stację Kołobrzeg. Ponadto do i z Gdyni pojadą pociągi: EIC Chrobry, który na co dzień kursuje na odcinku Warszawa – Szczecin – Warszawa oraz EIC Ondraszek relacji Bielsko-Biała – Warszawa – Bielsko Biała. Również IC Zosia kursujący z Łodzi do Warszawy pojedzie do Gdyni. Podróżni wybierający się do Olsztyna będą mogli skorzystać z połączenia IC Marszałek Piłsudski na co dzień jeżdżącego między Krakowem a Warszawą. Spółka podała, że do Olsztyna pojedzie też IC Konopnicka (Wrocław – Warszawa), a z Olsztyna IC Oleńka (Warszawa – Wrocław). Wydłużone do Przemyśla zostanie także połączenie IC Piast relacji Gdynia – Kraków – Gdynia.