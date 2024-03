Na Warmię i Mazury przyleciały pierwsze bociany

Prowadzone przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) gospodarstwo w Żywkowie poinformowało, że pierwszy bocian wylądował na dachu w tej wsi w czwartek po godz. 13:00. Zaraz po nim przyleciał drugi bocian.

Żywkowo, to niewielka wieś pod Górowem Iławeckim, tuż przy granicy z obwodem królewieckim. Od wielu lat słynie z tego, że od wiosny do jesieni mieszka w niej więcej bocianów niż ludzi, dlatego nazywana, jest bocianią wioską. Wsie w pobliżu: Toprzyny, czy Gałajny także słyną z dużej liczby bocianich gniazd. Północny pas warmińsko-mazurskiego to ostoja lęgowa "warmińskie bociany".