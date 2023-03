Oto PIT-0 dla seniora. Jak rozliczyć w 2023 roku? Zerowy pit dla seniorów: Tyle zyskasz na zwolnieniu z podatku. Możesz zarobić 100 tys. +

Rozliczenie z podatku ruszyło 15 lutego 2023 roku i skończy się we wtorek 2.05.2023 roku. I to obowiązek każdego płatnika. Oczywiście nie warto odwlekać rozliczenia PIT do ostatnich dni. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku.

Jeśli z fiskusem rozliczymy się w początkowych terminach, zostanie też dużo czasu, by uniknąć ewentualnych konsekwencji karno-skarbowych, gdy okaże się, że popełniliśmy błędy podczas wypełniania formularzy PIT.